Gilli (Vodafone): “Assieme ad Alis per l’abilitazione della transizione digitale delle aziende”

La nostra azienda è presente all’interno della compagine Alis con l’intento di abilitare la transizione digitale delle aziende, tenendo conto in primis della sostenibilità economica, alla quale si aggiunge quella ambientale e sociale. Il nostro obiettivo è quello di portare a compimento una transizione digitale è che tenga conto della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature”. Così Stefania Gilli, IoT Country Manager di Vodafone Business Italia, in occasione dell’Assemblea Generale Alis 2023 presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma.