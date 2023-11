Giorgio Armani riapre boutique via Condotti a Roma

Dopo un completo restyling, riapre a Roma la boutique Giorgio Armani di via Condotti 76. Inaugurata nel 1992, dopo un cambio di indirizzo da via del Babuino, la storica boutique si trova in una delle vie più note della città, a pochi metri da piazza di Spagna. Con una superficie di 600 mq distribuita su tre piani, si conferma il secondo più ampio punto vendita del brand in Italia, dopo lo spazio milanese di via Sant’Andrea, quello con la clientela più eterogenea e da sempre punto di riferimento per il mondo del cinema e le sue star, italiane e internazionali.

Il progetto è stato curato personalmente dallo stilista con il suo team di architetti e, in linea con le più recenti aperture, si inserisce con naturalezza nel contesto storico preesistente. Il negozio è caratterizzato da una sequenza di stanze tematiche che creano un percorso fluido, sottolineato da un perfetto equilibrio cromatico. La massima cura e la più grande ricercatezza è stata posta nei dettagli e negli arredi Armani/Casa - tappeti, tavoli, poltrone - appositamente declinati per il negozio. La scala a vista e l’ascensore vetrato panoramico sono stati progettati per minimizzare l’impatto visivo, amplificando lo spazio per un maggiore senso di agio.

La boutique offre al piano terra gli accessori, gli occhiali e parte della collezione femminile ready to wear. Al primo piano sono presentati gli abiti da sera, la selezione Giorgio Armani New Normal, e la collezione di fine jewellery. Il secondo piano è destinato invece alle collezioni uomo con la proposta di accessori, abbigliamento classico formale e sportswear, la collezione per la sera, la serie di orologi Giorgio Armani 11 e il servizio Made to Measure, presentato in una stanza privata.