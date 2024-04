Giornata della Terra, l'impegno di Poste Italiane nella transizione green

Il 22 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Terra, con la quale si ricordano l’importanza della salvaguardia del nostro Pianeta e la difesa dell'ambiente. La transizione green è uno dei pilastri della strategia di sostenibilità di Poste Italiane, che si impegna ad accompagnare il Paese attraverso azioni di sensibilizzazione e cultura del risparmio energetico, della mobilità sostenibile, della lotta agli sprechi, delle energie rinnovabili, sia verso i propri dipendenti che verso i cittadini.

L’azienda supporta lo sviluppo di tutte le persone del Gruppo Poste con l’obiettivo di potenziare e aggiornare le loro competenze secondo un modello di formazione caratterizzato da una forte componente di innovatività. Per trasmettere i valori della transizione green la Corporate University di Poste ha promosso una serie di iniziative formative volte alla diffusione e conoscenza dei 10 principi della eco-routine, adattandoli ove possibile alle singole realtà di Poste Italiane e coinvolgendo, di volta in volta, target differenti con metodologie ingaggianti che li rendano memorabili.

Moltissime le iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dall’Azienda per sensibilizzare sui temi della sostenibilità: dai Green Talk su 12 mila colleghi del green team investiti del ruolo informale di green ambassador come supporter e promoter di comportamenti green, al Green Kit a disposizione nei piccoli comuni. Inoltre il corso online “Noi Green – L’eco routine in Poste Italiane”, erogato dalla Corporate University è focalizzato a fornire dati elementi utili a riflettere sul valore della sostenibilità e dei benefici derivanti dall’adozione di comportamenti consapevoli e rispettosi per l’ambiente. Le attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e green sono rivolte anche a cittadini, clienti e utenti attraverso contenuti multimediali gratuitamente disponibili all’interno del portale di Educazione Digitale, , come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.