Giornata Internazionale degli Studenti, il Mur posta su Instagram un video con i loro 'sogni'

Si Celebra oggi la Giornata Internazionale di Studenti e Studentesse 2023 ed il Mur ha voluto 'celebrare' i ragazzi e le ragazze italiane postando su Instagram un inedito video sui loro 'sogni', accompagnato da un intervento del ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini.

."E tu studi per diventare?" è il titolo del video in cui il Mur ha raccolto dalla viva voce dei giovani le loro imprevedibili risposte. "Io studio per diventare una persona nuova" scandisce uno studente, "Io studio per diventare felice" afferma una studentessa. "Io studio per diventare un dottore rispettato" risponde una ragazza, "Noi studiamo per salvaguardare il sistema marino" affermano in coro un gruppo di studenti impegnati a comprendere l'ecosistema mare.