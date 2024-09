Giorno del dono 2024, l’Istituto italiano della donazione presenta il settimo rapporto sul dono

La sede di Bper Banca a Milano ha ospitato la presentazione del settimo rapporto annuale ‘Noi doniamo’, realizzato dall’Istituto italiano della donazione (Iid) in occasione del Giorno del dono che si celebra per legge il 4 ottobre. Il Giorno del dono 2024 è sostenuto da Bper Banca che, oltre ad ospitare l’evento, ha affiancato l’Istituto nella realizzazione dell’Osservatorio sul dono, costituito nel 2018 con l’obiettivo di condividere dati, analisi e tendenze con le imprese, l'opinione pubblica, i media e il terzo settore. Tre le tipologie di dono prese in considerazione dal rapporto: la donazione economica, quella di tempo e quella biologica.