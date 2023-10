Gis 2023, Anastasi: “Simulatore fa sperimentare situazioni critiche in totale sicurezza”

Una delle principali novità presenti a questa storica edizione del Gis, le giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali è il simulatore di piattaforma di lavoro elevabile dell’Inail, sviluppato in collaborazione con la scuola superiore Sant’Anna di Pisa e con l’università di Pisa. Ne ha parlato l’ingegner Sara Anastasi, primo ricercatore del dipartimento di Innovazione Tecnologica dell’Inail: “Con il simulatore riusciamo a ricostruire una serie di esperienze critiche e consentiamo all’operatore di acquisire la capacità di gestirle in totale sicurezza”. La tregiorni piacentina, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, è la prima manifestazione a livello mondiale interamente dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, del lavoro in quota, della movimentazione industriale e portuale e dei trasporti eccezionali.