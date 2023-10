Gis 2023, Blanchi: “Presentiamo primo veicolo full electric di questo tipo in Europa”

Una delle principali novità presenti a questa storica edizione del Gis, le giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali è la 162 Axon di Multitel Pagliero. Ne ha parlato Alessandro Blanchi, direttore commerciale Italia Multitel Pagliero: “La principale novità che presentiamo alla nona edizione del Gis è un veicolo full electric dotato di un’autonomia di 120 km, sul quale abbiamo installato una 162 Axon. Si tratta del primo veicolo di questo tipo completamente elettrico presentato non solo in Italia ma in Europa”. La tregiorni piacentina, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, è la prima manifestazione a livello mondiale interamente dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, del lavoro in quota, della movimentazione industriale e portuale e dei trasporti eccezionali.