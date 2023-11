Giuseppe Zanotti, nuovo store nel Sud della Cina

Giuseppe Zanotti si espande nel Sud della Cina. La firma italiana specializzata in calzature di lusso ha recentemente aperto una nuova boutique all’interno del centro commerciale Shenzhen Mixc Mall, meta dello shopping di lusso di rilevanza mondiale situata nel cuore del distretto di Luohu a Shenzhen, un rinomato hub della moda e delle attività commerciali nel sud della Cina. La nuova boutique si trova nell'area del lusso del Livello 1 del centro commerciale Mixc Mall Phase 1. Il concept del negozio è stato attentamente progettato con toni caldi e freddi a contrasto, impreziositi da dettagli in oro e ottone, e un arredamento dalle linee eleganti e di classe.

L’elemento architettonico distintivo è un motivo tridimensionale dorato a forma di piramide, ispirato a un iconico sandalo con tacco stiletto tratto dagli archivi di Giuseppe Zanotti, che compare sia come cornice degli specchi che come espositore di grande effetto per le collezioni. Nella nuova boutique saranno presenti le collezioni donna e uomo del marchio, con una gamma di sandali gioiello, tacchi-scultura e sneaker di lusso diventati vere icone di stile, simboli di un fascino senza tempo e di maestria artigianale.

L’inaugurazione della nuova boutique nel centro commerciale Shenzhen Mixc Mall segna un’evoluzione nella strategia di Giuseppe Zanotti in Cina, che prevede nei prossimi mesi l’apertura di altri negozi nella Regione. Consente inoltre al marchio di sviluppare ulteriormente la propria presenza sul mercato cinese, ampliando la diffusione della rete retail e migliorando la consapevolezza di marca nella regione.