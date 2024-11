Giustizia, De Stradis (DGPC): “Task force ha avuto ampia risonanza tra uffici giudiziari”

"Il progetto ha avuto un’ampia risonanza tra gli uffici giudiziari e l’università, questo ci ha stimolato ad effettuare un’indagine conoscitiva con lo scopo di approfondire elementi che potevano risultare di interesse ai fini di una replicabilità di quanto accaduto fino ad oggi e la possibilità di approfondire con ulteriori progetti in una futura programmazione.” Ha dichiarato il Direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia Gabriella De Stradis, a margine dell’evento “Atenei e uffici giudiziari, una task force per il futuro”, la giornata di studio sui risultati del Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio del Processo dell’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari al Nazionale Spazio Eventi di Roma. “La metodologia è stata tale da poter garantire un’ampia risposta di tutti i partecipanti al progetto, allo scopo di individuare le best practices da reiterare nel tempo".Ha concluso De Stradis.