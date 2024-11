Giustizia, Sala (DIT): “IA e tecnologia a servizio degli uffici”

"Il progetto fa parte di un delle attività relative al PON Governance nell’ambito del dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia, e vede la collaborazione tra soggetti pubblici, università e privati per sperimentare sia nuovi modelli organizzativi sia tecnologie avanzate a supporto dei bisogni degli uffici.” Ha dichiarato il Capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica per la giustizia Ettore Sala, a margine dell’evento “Atenei e uffici giudiziari, una task force per il futuro”, la giornata di studio sui risultati del Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio del Processo dell’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari al Nazionale Spazio Eventi di Roma. “Sono state usate tecnologie come IA e sperimentazioni che possono essere utili agli uffici per rendrre più efficiente il lavoro degli uffici giudiziari volto agli obiettivi primari della riforma della giustizia: riduzione del tempo di durata dei procedimenti e smaltimento degli arretrati".