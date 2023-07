Goodman & BayWa r.e inaugurano loro più grande impianto fotovoltaico nel mondo

Quando è stato completato, nel 2017, il Marl Logistic Centre è diventato più grande centro logistico di Goodman in Europa, grazie ai suoi 235.000 mq. Oggi l’immobile registra un altro record, con l’installazione del più grande impianto fotovoltaico in copertura del gruppo a livello globale. BayWa r.e, produttore di energie rinnovabili e fornitore di servizi e soluzioni, è responsabile dell'installazione degli oltre 43.000 moduli fotovoltaici che forniranno una potenza totale di 18 MWp. L'energia rinnovabile prodotta coprirà il fabbisogno energetico e le esigenze operative dell'attuale operatore, Metro Logistics, un fornitore di servizi di approvvigionamento, distribuzione e logistica, tra cui la logistica per e-commerce. L'energia in eccesso sarà immessa nella rete elettrica tedesca.

“Per aiutare i clienti a ridurre le emissioni e a minimizzare la domanda di energia elettrica dalla rete, continuiamo a potenziare la nostra capacità di generare energia pulita - afferma Marie Maggiordomo, Head of Innovation & Sustainability di Goodman Ce -. La produzione di energia fotovoltaica è ormai uno standard in tutti i nostri progetti, ma l’adeguamento degli immobili esistenti è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità nostri e dei nostri clienti. Abbiamo un’enorme opportunità di generare energia rinnovabile on-site sui nostri tetti, soprattutto quelli di grandi dimensioni come il Goodman Marl Logistics Centre. L’anno scorso ci siamo impegnati a realizzare 78MWp di nuova potenza fotovoltaica nel nostro portfolio globale, avvicinandoci all'obiettivo di 400MWp entro il 2025. Stiamo lavorando in stretta collaborazione con Metro e BayWa r.e. per raggiungere questo importante risultato, che rappresenta un terzo del nostro obiettivo annuale per l’Europa continentale".

Installazioni come questa, su immobili esistenti e operativi, sono il risultato di una volontà comune da entrambe le parti e di uno sforzo di cooperazione con i nostri clienti, come spiega Armin Koeller, ceo di Metro Logistics: “Accogliamo con entusiasmo l’iniziativa di Goodman, poiché contribuisce alla strategia globale di sostenibilità di Metro, che comprende anche il potenziamento degli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici di nostra proprietà. L’impianto soddisferà regolarmente il fabbisogno energetico del magazzino di Metro Logistics a Marl".

Andrea Grotzke, Global Director of Energy Solutions di BayWa r.e, evidenzia: “La nostra ultima collaborazione con Goodman a Marl è un altro progetto di successo che sottolinea il nostro rapporto proficuo e di lunga data. In passato abbiamo già affiancato Goodman nella realizzazione di diversi impianti solari di grandi dimensioni in Germania, Belgio e Paesi Bassi. Quest’anno raggiungeremo insieme il traguardo di 24 impianti installati per una potenza totale di 60 MWp. I grandi gruppi immobiliari, industriali e commerciali come Goodman sono fondamentali per aiutare le aziende a sfruttare al meglio le grandi superfici dei loro tetti e generare energia rinnovabile. Insieme, condividiamo la stessa visione di un futuro sostenibile e abbiamo già lo sguardo rivolto a una serie di prossimi progetti fotovoltaici”.

Questo impianto fotovoltaico su larga scala sarà completato entro la fine del 2023 e contribuirà a rafforzare le caratteristiche di sostenibilità del Goodman Logistics Centre di Marl, che nasce dalla riqualificazione di un sito dismesso nei pressi dell’area urbana e ha già ottenuto il certificato d’oro del German Sustainable Building Council (Dgnb).