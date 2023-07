Goulin (L’Oreal), 'da anni impegnati a dare valore a donne nel mondo scientifico'

“Continua il nostro impegno al fianco delle donne che hanno scelto di occuparsi di scienza. Siamo infatti giunti alla ventunesima edizione del premio 'For women in science', perché come L’Orèal pensiamo che il mondo abbia bisogno della scienza e che la scienza abbia bisogno delle donne. Per questo è da molti anni che valorizziamo il lavoro delle donne in campo scientifico ed è importante per noi continuare a farlo”. Queste le parole di Emmanuel Goulin, presidente ed amministratore delegato di L'Oréal Italia, a margine della cerimonia di premiazione della XXI edizione italiana del premio L’Oréal – Unesco 'Per le donne e la scienza', dove dal 2002 ad oggi ben 112 giovani ricercatrici, grazie alla borsa di studio del progetto L’Oréal – Unesco, hanno potuto portare avanti i loro progetti di ricerca nel nostro Paese.

Il bando di questa edizione 2023 ha raccolto oltre 200 candidature da ogni parte dello stivale ed anche quest’anno sono state assegnate sei borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna ad altrettante ricercatrici under 35, sulla base dell’eccellenza riconosciuta ai loro progetti in tutti i campi della scienza e della tecnologia: “Vogliamo dare a tutte le donne lo spazio che meritano, anche grazie all’impegno di politici ed istituzioni, per valorizzare il ruolo della donna in campo scientifico tutti insieme”, ha concluso il presidente.