Gravina (Remind): "Vigilanza privata può dare contributo a sviluppo urbano"

"In una logica di approccio integrato allo sviluppo urbano la vigilanza privata può recitare la sua parte contribuendo a mettere in sicurezza il patrimonio pubblico e privato favorendo così il benessere delle persone e delle aziende". Ad affermarlo è Giulio Gravina, presidente sezione sicurezza urbana e sussidiaria di Remind a seguito della partecipazione di Remind al Mipim2024, l’evento internazionale dedicato al comparto immobiliare, che si tiene in questi giorni a Cannes.

"Infatti tra i compiti di Remind – continua Giulio Gravina - di particolare importanza c’è quello di promuovere la sicurezza urbana intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro dei luoghi, spazi, territori e città in cui le persone vivono, operano e transitano".

Per questo motivo, aggiunge, "in seno all’associazione opera la sezione sicurezza urbana e sussidiaria allo scopo di evidenziare il ruolo complementare e sussidiario della vigilanza privata a quello delle forze dell’ordine e della polizia locale".