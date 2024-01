Green fashion: la moda sostenibile per ridurre l’impatto ambientale

In collaborazione con Gruppo Florence

La sostenibilità è un concetto sempre più importante nella nostra realtà, sia a livello di scelte personali che di strategie aziendali, per generare risultati migliori e garantire un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Si tratta di un tema che negli ultimi anni è entrato anche nel mondo della moda, responsabile non solo di emissioni di gas serra e di produzione di rifiuti, ma anche della dispersione di microplastiche nei mari. La moda green è un nuovo modo di intendere la moda, che punta a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, a promuovere condizioni etiche migliori e ad essere socialmente responsabile in ogni fase (sviluppo, produzione, distribuzione e vendita), stimolando anche il consumo consapevole e senza sprechi.

Moda green: come le Aziende stanno puntando su una moda più sostenibile

Ad oggi sono sempre di più le Aziende del fashion, tra cui Gruppo Florence, che si stanno muovendo nella direzione della moda green attuando azioni concrete verso la sostenibilità. Tutto questo avviene anche in risposta a un problema sempre più dilagante che vede la moda come un settore a grande impatto ambientale (produce tra l’8% e il 10% delle emissioni globali di CO2, secondo un rapporto ONU di alcuni anni fa).

Il primo cambiamento riguarda l’innovazione tessile, con una scelta di materie prime e materiali alternativi, naturali, riciclabili ed ecologici, che alimentano un’economica circolare che mira a ridurre i rifiuti e a massimizzare il riutilizzo e il riciclo. Altro cambiamento sta investendo la tecnologia, con strumenti e macchinari più efficienti e capaci di promuovere processi produttivi meno dannosi e impattanti e più sostenibili, di ridurre il consumo di risorse naturali e di promuovere pratiche di gestione dei rifiuti più responsabili e meno inquinanti.

Anche la consapevolezza dei consumatori nei comportamenti di acquisto è fondamentale: per questo le Aziende della moda stanno mettendo in campo pratiche per sensibilizzare i clienti verso scelte di prodotti più sostenibili. Infine, moda green significa anche sviluppare condizioni di lavoro più etiche e dignitose.

I benefici di una moda più sostenibile

Quello della moda sostenibile è un percorso virtuoso e di stampo green che rende le procedure trasparenti, i processi produttivi meno impattanti e le condizioni di lavoro più favorevoli, con notevoli benefici per la società e per il pianeta.

Il primo è sicuramente un minor impatto per l’ambiente: azzerando le fonti di inquinamento (materiali tossici e non riciclabili, spreco di sostanze naturali, ciclo di produzione con emissioni, ecc.) e favorendo l’economia circolare, il riutilizzo e il riciclo, si preserva l'ecosistema, si mitiga l'impatto negativo e si promuove il risparmio delle risorse naturali.

Interessante è anche la spinta verso l’innovazione, con la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, nuovi materiali e nuovi processi, più efficienti e sostenibili, che creano nuove opportunità professionali, permettono la crescita del settore e generano un miglioramento sociale ed economico molto importante.

In questo nuovo scenario, anche le condizioni lavorative migliorano, diventando etiche e sicure lungo l'intera catena di produzione grazie a salari più equi, orari di lavoro migliori e un ambiente di lavoro più sicuro.

La moda green rende anche i consumatori più consapevoli, informati e attenti nelle loro scelte e offre una riduzione dei costi nel medio e lungo periodo grazie a una gestione totale più efficiente e sostenibile.