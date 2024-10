GreenItaly 2024: l’Italia punta su Green Economy per affrontare il futuro

Le imprese green affrontano meglio le crisi. E' quanto emerso durante la presentazione del 15° Rapporto GreenItaly, presentato da Fondazione Symbola e Unioncamere. Il Rapporto dipinge un quadro ottimista per l’Italia verde, leader europeo nell’economia circolare e nell’impiego sostenibile delle risorse. Secondo i dati, negli ultimi cinque anni oltre 571.000 imprese italiane hanno investito nella green economy e sulla sostenibilità, dimostrando maggiore resilienza anche in tempi di crisi. I “green jobs” in Italia superano i 3 milioni, rappresentando oltre il 13% dell’occupazione totale, mentre i nuovi contratti per professioni legate alla sostenibilità sono saliti a quasi 2 milioni nel 2023.