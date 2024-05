“Non importa se in futuro sarà ancora l'uomo a guidare le auto o ci sarà la macchina a sostituirlo, l'importante è la sicurezza per i passeggeri e la tecnologia è incentrata su questo” cosi Sabina Grixoni, Direttrice Comunicazione Relazioni Esterne Ford Italia, in occasione della conferenza stampa di lancio odierna del Wmf- We Make Future che si terrà dal 13 al 15 giugno a BolognaFiere.