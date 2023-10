Gruppo Bper Banca, premio 'Valore Impresa' a tre Pmi eccellenti della Sardegna

Il Banco di Sardegna ha consegnato lunedì 2 ottobre a Cagliari, presso i locali della Manifattura Tabacchi, in viale Regina Margherita 33, il premio 'Valore Impresa' a tre pmi eccellenti della Sardegna, che si sono dimostrate resilienti e di successo nonostante un contesto, come quello attuale, caratterizzato da forti tensioni e instabilità.

Il riconoscimento, ideato da Bper Banca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a una concezione profondamente innovativa e sostenibile del fare impresa, e alla capacità di generare sviluppo, è stato consegnato dalla responsabile della Direzione Territoriale Sud del Banco di Sardegna, Giannina Balia, a Cantina Pala, NeMea Sistemi e Ros’e Mari Farm & Green House.

Per Cantina Pala ha ricevuto il premio il General Manager dell’Azienda, Fabio Angius. L’Azienda Agricola Pala affonda le sue radici nella terra di Sardegna, nel sud dell’Isola, a Serdiana, dove opera con continuità da quattro generazioni, dal 1950. Da sempre dedita alla vite e al vino, la famiglia Pala – Mario, la moglie e i suoi tre figli – confermano il forte legame tra tradizione e innovazione nella produzione e commercializzazione di vini rossi, bianchi, rosati da dessert, espressione della complessità del territorio e delle sue sfaccettature.

A ritirare il premio per NeMea Sistemi è stato il fondatore e Amministratore Delegato, Michele Boella. NeMeA Sistemi è una pmi innovativa, con sede ad Alghero (SS), che opera nel campo dei sistemi informativi territoriali (sit) e geografici (gis) e fornisce soluzioni digitali altamente specializzate nell’integrazione di dati e sistemi con particolare attenzione al telerilevamento e all’elaborazione di immagini satellitari Radar/Sar.

Fondata nel 2002 in Liguria e dal 2012 in Sardegna, serve oggi circa 400 pubbliche amministrazioni locali e un centinaio di aziende utilities con servizi che comprendono, tra gli altri, rilievi marini e terrestri, osservazione della terra dallo spazio, digitalizzazione degli archivi, sviluppo di applicazione verticali e app mobile, formazione gis, mappatura delle reti tecnologiche, transcodifica dati Sinfi. Partecipa a numerosi progetti innovativi in ambito tecnologico e, oltre alle certificazioni di sicurezza e di qualità, ha recentemente ottenuto la certificazione di conformità della gestione al rispetto del principio della parità di genere.

Infine, per Ros’e Mari Farm & Green House ha ricevuto il riconoscimento Lucia Schirru, fondatrice dell’Azienda. Ros’e Mari nasce da un’idea visionaria di Lucia Schirru, che nel 2019 rileva, insieme alla sua famiglia, un vivaio dismesso presso il Comune di Donigala Fenughedu, in provincia di Oristano. Attraverso un paziente e certosino lavoro di recupero, la famiglia Schirru ha dato vita al progetto di riqualificazione della tenuta di circa 11 ettari, valorizzando la natura e l’identità del luogo. Oggi Ros’e Mari è un parco giardino, con piante fiorite, ortaggi e aromatiche, ma anche un luogo conviviale, con un ristorante a “km 0” che utilizza i prodotti coltivati in azienda e che offre uno scenario suggestivo per l’organizzazione di eventi.

“Siamo lieti di riconoscere il premio ‘Valore Impresa’ a tre aziende della Regione che rappresentano un esempio di eccellenza e che hanno saputo trasformare il legame con il territorio in una storia imprenditoriale di successo”, ha dichiarato Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna, intervenuto all’evento. “Questa iniziativa conferma il nostro impegno a sostenere le imprese che contribuiscono alla crescita economica con un impatto positivo anche sulle loro comunità di appartenenza”.

Le tre Imprese hanno ricevuto dal Banco di Sardegna il premio Bper Banca 'Valore Impresa' in occasione della tappa locale dell’evento 'L’Economia d’Italia – Industria, filiere e capitali per la crescita del Paese': il roadshow realizzato da Bper in partnership con Corriere della Sera.