Gruppo Prada supporterà ripristino di Parco Nord Milano

In occasione del terzo appuntamento della Forestami Academy, l’Azienda rinnova il suo impegno per il verde della città

Il Gruppo Prada contribuirà al ripristino del Parco Nord Milano, uno dei polmoni verdi più importanti dell’area metropolitana con i suoi 800 ettari, gravemente danneggiato dal violento temporale dello scorso luglio. L'annuncio è stato fatto oggi, in occasione del terzo e ultimo appuntamento per l’anno in corso della Forestami Academy presso il Parco Nord Milano. I danni, economici, ecologici e sociali, al patrimonio arboreo e all’ecosistema forestale sono stati ingenti: oltre 200 alberi caduti, alcuni dei quali quasi centenari, altri gravemente danneggiati o ridotti in condizione di non sicurezza. Inoltre, il sistema di canalizzazione è stato compromesso.

Grazie al contributo del gruppo Prada verranno acquistate e messe a dimora 300 piante adulte di varie specie che andranno a integrare i principali filari, ricomponendo le geometrie del Parco, e a preservare l’equilibrio ecologico di aree meno colpite. Il progetto prevede anche interventi di manutenzione - in particolare le bagnature, il contenimento delle erbe infestanti e le potature di allevamento - necessari per garantire l'attecchimento degli alberi. L’inizio dei lavori è previsto per il mese di novembre, con l’obiettivo di riportare in salute questa importante area verde entro la primavera 2024. Gli interventi si estendono per oltre 400 ettari all’interno del Parco ma si concentreranno in particolare in due aree principali: una circostante Cascina Centro Parco, l’altra in prossimità del Lago di Niguarda.

“Milano, città a cui il Gruppo Prada è profondamente legato, sempre di più comprende l’importanza del verde - ha detto Lorenzo Bertelli, head of corporate social responsibility del Gruppo Prada -. Abbiamo a cuore questo tema e per questo abbiamo supportato con entusiasmo il progetto della Forestami Academy e oggi sentiamo doveroso contribuire in maniera sostanziale a ripristinare una delle aree verdi più importanti della nostra città”.

Il terzo appuntamento di Forestami Academy arriva dopo gli incontri formativi presso il Salone D’Onore di Triennale dal titolo 'Cos’è una foresta urbana?' e 'Dove sono le foreste urbane?'. L’incontro di oggi, dal titolo, 'Come si forma una Foresta Urbana?' è stato moderato da Maria Chiara Pastore, direttrice scientifica di Forestami e ricercatrice di ruolo al Politecnico di Milano, e da Giorgio Vacchiano, ricercatore e docente in Gestione e pianificazione forestale all’Università Statale di Milano, con l’intervento dell’architetto Stefano Boeri, presidente del Comitato Scientifico di Forestami.

I circa 100 cittadini presenti, dopo un’introduzione teorica, hanno potuto osservare da vicino le peculiarità delle foreste di Parco Nord Milano e le diverse specie presenti. Hanno inoltre partecipato ad attività di pulizia di alcune aree verdi. L’appuntamento con la Forestami Academy è per l’anno prossimo, con il nuovo ciclo formativo di tre lezioni. Il tema centrale della nuova edizione sarà 'La forestazione urbana: benessere e salute'.