“L’IA è un tema molto trattato dall’associazione giovani avvocati, il progresso va dominato e non subito. L’invito è quello di approfondire la tematica ai giovani e alle università ad inserire nei programmi di studio la materia dell’IA. Per preparare i giovani al mondo del lavoro pecche possano rappresentare un valore aggiunto per queste novità”. Così Giulia Guagliardi, Presidente AIGA Roma, a margine dell’evento Intelligenza artificiale e responsabilità umana, Uno spazio non libero dal diritto.