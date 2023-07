Gucci prima azienda lusso a ricevere certificazione parità genere in Italia

Gucci, quale prima realtà del lusso in Italia, ha ottenuto la certificazione della parità di genere prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il riconoscimento, ottenuto a seguito di un processo di valutazione volontaria certificato da Bureau Veritas - fornitore leader a livello mondiale di servizi di ispezione, verifica della conformità e certificazione - coincide con la presentazione dell’edizione 2022 del Gucci Equilibrium Impact Report, che riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese dalla maison fiorentina per generare un cambiamento positivo per le persone e per il pianeta.

La certificazione è stata conferita sulla base di sei indicatori chiave: cultura e strategia; governance; processi delle risorse umane; opportunità di crescita e inclusione per le donne; equità retributiva di genere; sostegno alla genitorialità e all'equilibrio tra vita privata e vita professionale. Nel processo di valutazione, Bureau Veritas ha ritenuto particolarmente significativa l’istituzione del Global Equity Board, un organo di governance che, con il comitato guida per la parità di genere, definisce la visione e le priorità della maison in materia di diversità e inclusione. Sono state inoltre apprezzate le politiche globali di congedo parentale, i servizi di welfare e il modello di lavoro ibrido di Gucci, così come l’impegno ad affrontare le questioni di genere e i pregiudizi inconsapevoli, favorendo al contempo la crescita professionale. L’impegno verso la promozione della diversità dei talenti e della leadership ha determinato nel 2022 il raggiungimento nella maison del 57% di donne in ruoli manageriali e il 63,1% di dipendenti donne complessivamente.

Il riconoscimento ottenuto con la certificazione della parità di genere è parte del percorso intrapreso da Gucci nel promuovere un cambiamento positivo per le persone e per il pianeta, evidenziati nel Gucci Equilibrium Impact Report 2022, pubblicato oggi su Equilibrium.Gucci.com. Tra i principali risultati da segnalare per il 2022: nel corso dell’anno, Gucci ha rafforzato l’iniziativa di volontariato aziendale Gucci Changemakers, che ha visto la partecipazione di più di 2.000 dipendenti a sostegno di oltre 100 ong in 57 città in tutto il mondo, e ha consolidato, al tempo stesso, l’impegno a favore della parità di genere attraverso la campagna globale Gucci Chime che, nel 2022 soltanto, ha supportato 17 ong in 20 Paesi nel mondo con un impatto positivo su 3.297 donne e ragazze.

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della diversità, inclusione ed equità la maison si è inoltre distinta come primo e unico brand del lusso nominato Best Places to Work For Disability Inclusion dal Disability Equality Index. L’impegno per le persone ha visto inoltre Gucci in prima linea nel tramandare la conoscenza e le competenze artigianali e produttive alle generazioni più giovani: nel 2022, attraverso i percorsi di Gucci Ecole de l’Amour, 55 diplomati e giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 26 anni hanno ricevuto formazione tecnica grazie alla Scuola di Fabbrica e altri 22 hanno frequentato i corsi della Scuola dei Mestieri ospitata presso Gucci ArtLab Firenze.

Nel 2022, inoltre, Gucci ha proseguito l’impegno nel promuovere una visione circolare e responsabile del lusso. A partire dalla collaborazione con esperti e organizzazioni, tra cui la Ellen MacArthur Foundation, fino al consolidamento di programmi di up-cycling, tra cui Gucci-Up, e processi innovativi, come Gucci Scrap-less, la Maison ha intensificato gli sforzi tesi a eliminare gli sprechi e l'inquinamento e a migliorare la durata, il recupero, il riutilizzo dei prodotti. Nel 2022 è aumentato l’impegno di Gucci nella tracciabilità delle materie prime, giunta oggi al 97%, e sono stati compiuti notevoli passi avanti nell'utilizzo di materiali sostenibili nelle diverse collezioni: il cotone organico o riciclato è salito al 74% dal 61%, lana e cashmere di origine biologica, riciclata o responsabile al 60% dal 47% e, infine, la pelle conciata senza metallo o cromo equivale ora al 49% della pelle totale.

Confermando un approccio responsabile a sostegno della natura, Gucci ha intensificato l’impegno verso l'agricoltura rigenerativa attraverso la collaborazione e l'investimento in una serie di progetti in Italia e nel mondo. Infine, la Maison ha proseguito la strategia climatica di riduzione delle emissioni di gas serra lungo tutta la catena del valore. Tra il 2015 e il 2022, Gucci ha ridotto del 68% in termini assoluti le emissioni negli Ambiti 1 e 2 del Ghg Protocol e del 55% le emissioni in intensità nell’Ambito 3 del Ghg Protocol. Per avvicinare un pubblico più ampio e raccontare in modo più chiaro il proprio percorso, nelle prossime settimane la Maison presenterà, inoltre, una serie di video che approfondiscono alcuni dei pilastri del report.