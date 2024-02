Gucci vola a Londra per Cruise 2025

La griffe della doppia G ha scelto la capitale britannica per presentare la collezione disegnata da Sabato De Sarno, in omaggio al profondo legame con la città

Gucci presenterà la collezione Cruise 2025, disegnata dal direttore creativo Sabato De Sarno, a Londra, il 13 maggio prossimo. La scelta del luogo, fa sapere il marchio della doppia G, "rende omaggio al profondo legame di Gucci con la capitale britannica, intrinsecamente legata all’heritage del brand". Inoltre, "offre nuove opportunità di approfondire il ruolo fondamentale che la città ha svolto nel creare la narrazione del marchio nel corso della sua storia come emblema, di fama mondiale, dell'artigianato italiano, della creatività visionaria e del design innovativo".

La storia di Gucci, del resto, si può dire che ebbe inizio a Londra nel 1897, quando il giovane Guccio Gucci trovò lavoro come facchino e lift boy presso l'esclusivo Savoy Hotel della città. Trasportando i bagagli degli ospiti attraverso le porte girevoli e azionando l'ascensore per raggiungere le camere e le suite, il giovane Guccio ebbe modo di conoscere da vicino i gusti e lo stile di vita dell'élite internazionale, assimilando, come per osmosi creativa, nuove idee, orizzonti più ampi e interessi culturali più cosmopoliti.

Ispirato da queste esperienze e deciso a fare del suo nome un simbolo dell'arte della valigeria, Guccio tornò a Firenze e nel 1921 fondò l'omonima pelletteria, a cui seguì l’apertura del primo negozio Gucci in Via della Vigna Nuova.