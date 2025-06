H&M Adorables, a Galeries Lafayette apre il secondo corner

H&M ha aperto il suo primo shop-in-shop dedicato al concept premium H&M Adorables presso le Galeries Lafayette Paris Haussmann, con uno spazio di 63 metri quadrati al piano riservato all'abbigliamento per bambini. Il punto vendita arriva a seguito del successo del lancio dello scorso anno presso Selfridges a Londra e rappresenta la prima iniziativa di H&M nei concept store francesi. “È difficile immaginare un ambiente migliore per la nostra linea premium di abbigliamento per bambini delle Galeries Lafayette Paris Haussmann - afferma Isabella Innergård, managing director H&M Kids - una delle destinazioni più iconiche della moda nel mondo. Siamo entusiasti di questa partnership e non vediamo l'ora di presentare H&M Adorables a un nuovo gruppo di clienti".

Lanciata in tutto il mondo lo scorso ottobre, H&M Adorables è una collezione di abbigliamento e accessori per bambini realizzata e curata nei minimi dettagli, e pensata per durare nel tempo. Il negozio delle Galeries Lafayette proporrà un selezionato mix di capi estivi per bambini e neonati (la collezione estiva si ispira all'atmosfera dei resort retrò), oltre a capi indispensabili come set e tutine per i neonati. “Con H&M Adorables - aggiunge Sofia Löfstedt, head of design H&M Kids - vogliamo creare capi che possano essere tramandati e durare per generazioni. Le collezioni nascono da una filosofia di design senza tempo, realizzate con materiali di qualità come seta, lana e cotone biologico. I genitori troveranno capi intramontabili in splendidi tessuti che sono allo stesso tempo durevoli e molto accessibili".

Creato dal team di store design di H&M, lo shop-in-shop celebra la qualità durevole e tattile dei materiali naturali, utilizzando un'attenta composizione di legno, pietra e tessuti per creare un contesto raffinato per presentare le collezioni. Lo spazio è suddiviso in due parti dedicate rispettivamente al baby e al kidswear.