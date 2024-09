Horsa entra nel capitale sociale di Industree Communication Hub

Horsa annuncia la propria entrata nel capitale sociale del Gruppo di comunicazione Industree Communication Hub con una partecipazione minoritaria, dando seguito al proprio piano di espansione in ambito Martech, area in grande crescita che rappresenta un’opportunità strategica per l’azienda.

Horsa primaria realtà ICT italiana attiva nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni IT per le imprese, conta uffici in più di 20 città italiane, 2.000 addetti, 250 milioni di euro di fatturato e una vocazione all’innovazione tecnologica.

Industree Communication Hub ha chiuso il 2023 con 5,6 mio € di fatturato aggregato, (+9% su 2022) un ebitda margin sul consolidato dell’11% e insieme a Horsa ha messo a punto un piano triennale con l’obiettivo di raggiungere i 10 milioni di euro entro il 2026.

Horsa investe nelle tecnologie più innovative e su cui si aprono nuove opportunità di mercato con l’obiettivo di integrare le migliori soluzioni IT portando un’innovazione concreta ai processi aziendali dei clienti.

Le due aziende condividono un obiettivo ambizioso, con un piano di crescita pluriennale: realizzare insieme un grande polo italiano della comunicazione integrata per accompagnare le aziende nei processi di cambiamento e innovazione tramite le tecnologie digitali e la comunicazione.

Sergio Fraccon, Managing Director Analytics di Horsa Insight, che entra nel CDA di Industree, commenta l’operazione: "La partecipazione in Industree rappresenta un'opportunità straordinaria per entrambe le aziende. Permette ad Horsa di consolidare la crescita della nuova linea di sviluppo orientata al Martech e servizi collegati integrando competenze che ci permetteranno di presidiare in modo più esteso e strutturato l’esigenza dei nostri clienti in ambito di servizi digitali a ridosso dell’area Sales, Marketing e di Comunicazione”.

Luca Franzoso, AD di Industree Communication Hub, aggiunge: "Siamo entusiasti di annunciare l’entrata di Horsa, un interlocutore di primo livello che condivide la nostra visione di innovazione e di eccellenza e che ci permetterà di avere accesso a nuovi mercati. Grazie a questa operazione, in gestazione da diversi mesi, stanno prendendo forma nuovi servizi innovativi: abbiamo già in programma per le prossime settimane il lancio di una nuova practice creata a quattro mani per rispondere alle esigenze delle aziende nell’ambito della Customer Analytics.” - spiega Franzoso - “Con Horsa ci siamo posti l’obiettivo di costruire un grande polo italiano della comunicazione integrata, valorizzando la crescita delle nostre persone grazie alla condivisione di know-how e competenze tra i team che lavoreranno insieme.”

Nicola Basso, CEO di Horsa Spa, conclude: “Horsa è diventata una piattaforma di aggregazione nel mercato della Digital Transformation. L’entrata nel capitale di Industree è l’esempio perfetto del percorso di arricchimento dell’offerta di Horsa e si inserisce nella nostra strategia di integrazione sinergica di realtà eccellenti per offrire ai nostri clienti soluzioni a supporto della loro strategia di crescita”.