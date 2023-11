HR Forum, Pigazzi (Arval Italia): “Mobilità dipendenti al centro”

“Il Contributo principale di Arval si innesta sul tema della mobilità. Nel 2018 è nato il programma Arval for employees che ha come obiettivo quello di coprire le esigenze non solo dei dipendenti che hanno diritto all’auto aziendale, ma dell’insieme dei dipendenti aziendali”. Così Alessandro Pigazzi, Retail & Partnership Director di Arval Italia spa, a margine del Welfare & Sustainability Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management.