circle x black
Cerca nel sito
 

Hydrogen Expo 2026: Dossi (H2IT), 'PNRR è stato straordinario trampolino di lancio per l'idrogeno'

09 giugno 2026 | 10.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il PNRR, con 3,64 miliardi di euro stanziati, è stato uno straordinario trampolino di lancio per concretizzare gli investimenti nella filiera dell'idrogeno. Ora attendiamo il decreto tariffe, che vale 6 miliardi di euro e che potrà contribuire a rendere l'idrogeno più competitivo rispetto ai combustibili fossili". Sono le parole di Alberto Dossi, Presidente H2IT Associazione Italiana Idrogeno, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 9 all'11 giugno 2026. Ad organizzare la kermesse è Mediapoint & Exhibitions.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video
Sinner di nuovo al San Raffaele, ancora esami per il numero 1 del tennis - Video
News to go
Meteo, arriva il primo grande caldo dell'estate: le previsioni dei prossimi giorni
Matilde Gioli: "Nel nuovo 'Doc' si parlerà anche della sanità italiana" - Video
Disclosure Day, la clip in esclusiva del film di Steven Spielberg
News to go
Trasparenza salariale, in vigore il decreto: cosa cambia
Profumo di formiche, di officina meccanica e anti-malocchio, in fiera le fragranze più bizzarre - Video
Maxi blitz antimafia a Catania, 20 arresti. Sequestrati kalashnikov e pistole - Video
News to go
Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15
Maxi incendio in capannone industriale a Pisa, l'intervento dei Vigili del Fuoco - Video
Terremoto nelle Filippine, paura in una scuola elementare: il momento del crollo di una tettoia - Video
Trump sbotta e abbandona intervista: "La stampa è corrotta" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza