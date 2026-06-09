Hydrogen Expo 2026: Dossi (H2IT), 'PNRR è stato straordinario trampolino di lancio per l'idrogeno'

"Il PNRR, con 3,64 miliardi di euro stanziati, è stato uno straordinario trampolino di lancio per concretizzare gli investimenti nella filiera dell'idrogeno. Ora attendiamo il decreto tariffe, che vale 6 miliardi di euro e che potrà contribuire a rendere l'idrogeno più competitivo rispetto ai combustibili fossili". Sono le parole di Alberto Dossi, Presidente H2IT Associazione Italiana Idrogeno, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 9 all'11 giugno 2026. Ad organizzare la kermesse è Mediapoint & Exhibitions.