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Hydrogen Expo 2026: Monteleone (Enea), 'innovazione e sicurezza per nuovo mix energetico'

09 giugno 2026 | 12.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nuovo modello energetico sarà caratterizzato da una pluralità di soluzioni, si parla, infatti, di mix energetico: fonti rinnovabili diverse, come l'eolico, il fotovoltaico, la geotermia e le biomasse. Accanto ad esse avremo anche vettori energetici nuovi e puliti come l'idrogeno, gli elettrofuel, i biocarburanti e il nucleare. Il tutto gestito con un approccio che va verso il digitale, quindi anche la cybersecurity è un elemento fondamentale. Tutto questo si pone l'obiettivo anche dell'autonomia e della sicurezza energetica perché lo sviluppo delle tecnologie è un elemento a tutela della nostra autonomia e anche della competitività delle nostre filiere industriali. Pertanto, continuare a puntare su innovazione tecnologica oggi è fondamentale per dare un ruolo a una competenza e a un asset fondamentale del nostro territorio". Lo ha detto Giulia Monteleone, Direttrice Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea, nel corso della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.

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