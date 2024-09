Hydrogen Expo, ass. Colla: “Piano energetico regionale guarda anche all’idrogeno”

“Come Regione siamo sulla giusta traiettoria: abbiamo fatto un piano energetico regionale che guarda anche all’idrogeno e il più grande investimento in materia riguarda una discarica dismessa, sulla quale interverranno Hera e Snam, che ha visto un investimento di 20 milioni di euro”. Sono le parole di Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico, Green economy e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, a margine della prima giornata della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande kermesse italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e a cura di Mediapoint & Exhibitions.