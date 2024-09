Hydrogen Expo, Morabito (Comau): “Supportiamo aziende filiera idrogeno con soluzioni di automatizzazione”

“Comau è un’azienda di automazione industriale con oltre 51 anni di esperienza nella produzione di linee di automazione e robotica. Per quel che concerne l’idrogeno, supportiamo chi produce elettrolizzatori e celle a combustibile nell’automatizzare le linee di produzione, per renderle meno costose, più efficienti e con una qualità maggiore”. Così Lucrezia Morabito, product and solution manager di Comau, a margine della giornata inaugurale della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.