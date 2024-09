Hydrogen Expo, on. De Micheli: “Idrogeno necessario a garantire transizione energetica”

“Credo che l’Idrogeno faccia parte di un mix di energie alternative necessarie per garantire la transizione energetica e più in generale sulla parte a servizio della transizione industriale su cui Europa e Italia devono investire”. Così, Paola De Micheli, membro VI Commissione Finanze, della seconda giornata della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.