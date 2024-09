“Riteniamo che Piacenza sia la capitale italiana dell’idrogeno, per tutta la sua filiera ma anche per la sua tradizione”. Così Nicola Parenti, presidente di Confindustria Piacenza, a margine della cerimonia inaugurale della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.