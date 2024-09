Hydrogen Expo, Sterza (GreenForce): "Presentiamo prima macchina spazzatrice stradale ad idrogeno"

"Siamo qui, ad Hydrogen Expo a Piacenza, con una novità mondiale: GM500H2, la prima macchina spazzatrice stradale al mondo ad idrogeno, prodotta da GreenMachine. La presentiamo in Italia per la prima volta ma è già in operatività in alcune nazioni europee e pensiamo sia arrivato il momento di lanciarla anche in Italia”. Lo afferma Roberto Sterza, co-fondatore di GreenForce, a margine della terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande kermesse italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.