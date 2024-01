IA, Moretti Polegato: "Cambio epocale ma non crei minacce"

Il presidente di Lir: "In dibattiti a Davos emerge la grande opportunità rappresentata da questa evoluzione tecnologica e al tempo stesso nasce però anche un allarme, rivolto in particolare verso chi ha la responsabilità educativa in ogni Paese"

"L'Intelligenza artificiale porterà ad un cambiamento epocale per le imprese, i commerci, la politica e soprattutto per i rapporti tra le persone". Lo sottolinea in un'intervista al 'Sole 24 Ore' Mario Moretti Polegato, presidente di Lir, la holding che controlla le società di abbigliamento e calzature Geox e Diadora. Dal World Economic Forum, dove il tema è uno di quelli più affrontati, l'imprenditore osserva come "nei dibattiti qui a Davos emerge la grande opportunità rappresentata da questa evoluzione tecnologica e al tempo stesso nasce però anche un allarme, rivolto in particolare verso chi ha la responsabilità educativa in ogni Paese: occorre stimolare i governanti affinché questi inizino la nuova formazione delle persone che è necessaria, a cominciare dai giovani".

"A livello del nostro gruppo - aggiunge Moretti Polegato - abbiamo definito le strategie sull’Intelligenza artificiale e abbiamo già iniziato a investire. Si tratta di un cambiamento che toccherà vari ambiti delle nostre attività, dalla realizzazione dei prodotti agli acquisti di materiali, dal versante commerciale all’analisi delle esigenze della nostra clientela. Ci sarà anche un importante contributo dell’IA al nostro settore ricerca e sviluppo; noi siamo sia manifattura sia tecnologia e diamo alla ricerca uno spazio importante".

"Certamente l’Intelligenza Artificiale non deve generare minacce – dice Moretti Polegato – e altrettanto certamente non deve sfuggire al controllo umano. Credo comunque che nel complesso sarà un grande balzo dell’umanità. Ma perché si possa portare in modo adeguato il mondo verso una realtà che sarà migliore sotto molti aspetti, bisogna appunto che a fianco dello sviluppo della tecnologia ci sia di qui in poi una nuova preparazione delle persone".