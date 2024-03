Ia, Moricca (PagoPa): "Stiamo studiando come applicarla a servizi pubblici"

''Stiamo lavorando in vari tavoli multidisciplinari su Ai e l'ambito dei servizi pubblici per i quali dobbiamo prestare particolare attenzione. Stiamo studiando come applicare Ai per un modello sostenibile. Possiamo utilizzare le nuove tecnologie per migliorare il contatto tra amministrazione e cittadino per ridurre i tempi d'attesa. Ai può migliorare l'accesso alle informazioni per il cittadino. Dobbiamo migliorare i processi aziendali e i costi''. Lo sottolinea Alessandro Moricca, Amministratore unico di PagoPa, in occasione del convegno sull'intelligenza artificiale.