Iannelli (Philip Morris Italia): “Con Iqos 2mln di consumatori italiani hanno abbandonato sigarette tradizionali”

“Il traguardo più importante che abbiamo raggiunto in Italia è quello degli oltre 2 milioni di consumatori che hanno abbandonato del tutto le sigarette tradizionali per passare ad Iqos. Siamo convinti che l’innovazione che abbiamo presentato oggi contribuirà ulteriormente a far crescere questo numero e che in breve tempo le sigarette tradizionali diventeranno un vero e proprio prodotto da museo”. Lo ha detto Gianluca Iannelli, head of smoke-free products category di Philip Morris Italia, a margine della presentazione del nuovo dispositivo a tabacco riscaldato Iqos Iluma i Prime, lanciato in occasione del decimo anniversario dal primo lancio di Iqos.