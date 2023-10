Ibarra, il top manager che insegue l'efficienza a 360 gradi

Con la riconferma nelle liste dei candidati al Cda di Mediobanca, in cui già siede, Maximo Ibarra si conferma come una figura centrale nei salotti buoni del sistema economico italiano, nonostante un background che è decisamente internazionale. Il 55enne Ibarra (origini abruzzesi ma nato in Colombia nel 1968) si laurea in Scienze Politiche ed Economia alla Sapienza di Roma nel 1992 e due anni dopo consegue l'MBA presso la Scuola di Direzione Aziendale STOA', seguito da corsi post-laurea incentrati sulle tlc presso l'Insead di Parigi, sul General management presso la London Business School e un executive program presso la Singularity University (Silicon Valley).

Ibarra inizia la sua carriera in Tim come Marketing Analyst e nonostante la giovane età si muove negli anni successivi in alcune delle principali aziende, da Omnitel a Dhl, dal gruppo Benetton a Fiat Auto. Nel 2004 il ritorno nelle Tlc come direttore marketing della telefonia mobile di Wind, di cui nel 2012 diventa amministratore delegato e direttore generale per poi essere nominato nel 2016 Ceo di Wind Tre che sotto la sua guida completa l'integrazione fra CK Hutchison e VimpelCom e diventa la prima azienda di telecomunicazioni in Italia per numero di Clienti con un fatturato di circa 6 miliardi e un Ebitda che nel 2016 supera i 2,2 miliardi. Segue una 'trasferta' olandese come Ad di Kpn e quindi il ritorno nel nostro paese al vertice di Sky Italia, dove rimane in carica fino a luglio del 2021.

Dal 1° ottobre del 2021 è Ceo & General Manager di Engineering, gruppo formato da oltre 70 aziende in 14 Paesi, leader in Italia e in continua espansione nel mondo, con circa 15.000 dipendenti e oltre 70 sedi distribuite in Europa, Stati Uniti e Sud America. Un gruppo nel quale Ibarra può portare avanti la sua idea di intelligenza artificiale 'utile', in grado di sostituire (o meglio anticipare) l'attività umana nell'analisi dei malfunzionamenti dei sistemi e nella risposta - sempre più rapida ed efficiente - alle esigenze dei clienti.

Ma - oltre all'impegno da top manager - Ibarra non trascura anche una attività 'teorica' e sociale, testimoniata non solo dall'insegnamento dal 2005 alla cattedra di Marketing e Digital Marketing presso la Luiss di Roma - ma anche dalla partecipazione nel 2021 alla task force sulla Trasformazione Digitale del B20, il forum di dialogo del mondo del business globale con il G20 a guida italiana.