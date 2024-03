Iccf partner ufficiale della Shenzhen-Milan Lifestyle Week

Si sono accesi i riflettori sulla creatività italiana e cinese con una cerimonia di inaugurazione della Shenzhen-Milan Lifestyle Week, presso la Guanlan Printmaking Base, per portare in scena 15 show che si terranno dal 19 al 22 marzo all’Eachway Art and Fashion Museum nel distretto di Longhua e un fitto calendario di incontri nel distretto di Nanshan. L’evento è stato reso possibile grazie alla partnership con l’Italy China Council Foundation (Iccf), ente dedicato allo sviluppo delle relazioni tra il continente europeo e l’Asia che rappresenta il ponte tra Italia e Cina, ad Hainan Airlines e Jin Jiang Hotels.

“Devo sottolineare una caratteristica comune a cinesi e italiani, quella di essere particolarmente attenti e capaci nel soddisfare le esigenze della persona, uomo o donna che sia: il nutrire, il vestire e l’abitare all’insegna della miglior qualità ed armonia della vita - spiega Mario Boselli, Presidente Iccf -. Queste caratteristiche consentono e consentiranno di consolidare e sviluppare la collaborazione fra le aziende italiane e cinesi in quanto le loro produzioni sono di fatto in gran parte complementari". Il progetto potrà tendere un ponte diretto tra Oriente e Occidente, andando a consolidare le relazioni bilaterali e creando nuovi rapporti di business, per far fronte alle sfide future dei mercati e alla volatilità dello scenario internazionale. Continuando così a perpetuare lo spirito della Via della Seta e il partenariato strategico globale tra due grandi civiltà antiche, la Cina e l'Italia.

La giornata di oggi si aprirà con lo show di Pinko, seguito da Sara Battaglia, Momonì, Malo e Mantero1902. Domani sarà la volta di Gaetano Navarra, Malloni/Ixos, Akep, Meimeij, mentre in serata sfileranno SaraRoka, MeltinPot, EdwardAchour, Kaos. Infine, venerdì 22 si inizierà con Alabama Muse, seguito da Via Piave33, Hadrian Wang e Interdee, per terminare con Hui e Alessandro Enriquez. Oltre agli show, nel distretto di Nanshan si svolgeranno gli incontri tra i brand italiani e 200 buyer cinesi, rappresentanti dei top concept stores emergenti negli ultimi anni. Questi potranno favorire l’inserimento del savoir-faire artigianale tricolore all’interno del network degli hub-showroom di alto livello. Grazie a un timing che si terrà con cadenza annuale, la Lifestyle week vuole diventare una porta d’ingresso tra Oriente e Occidente, un punto di riferimento per le aziende italiane.