“Con l'idrogeno c'era un problema di costi.” Lo ha spiegato Francesco La Camera direttore generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili al Venice Hydrogen Forum 2024 The Mediterranean Forum on Hydrogen. “Stanno diminuendo drasticamente e quindi pensiamo che in un paio di anni sarà già competitivo di per sé, però occorrono politiche che aiutino la domanda e gli investimenti.”