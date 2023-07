Igi, continua crescita gelato industriale +4,7% in un anno con 3,8 mld porzioni

Continua il trend positivo di crescita del settore dei gelati industriali. Secondo i dati raccolti dall’Igi-Istituto del gelato italiano nel periodo gennaio-dicembre 2022 le vendite di gelato industriale nel nostro Paese si sono attestate oltre i 3,8 miliardi di porzioni con un rialzo del 4,7% sullo stesso periodo del 2021.

Spacchettando il dato aggregato fornito dall’Igi, cui aderiscono le più importanti aziende gelatiere italiane allo scopo di promuovere la conoscenza delle caratteristiche qualitative e del valore nutritivo del gelato confezionato, emergono in tutta evidenza la forte ripresa dei volumi di vendita nell’out of home, dove si registra un aumento del +20% e un discreto incremento anche del canale retail +3%.

Per i consumi fuori casa si tratta di una conferma del trend iniziato nel 2021 dopo la brusca contrazione avvenuta nel 2020 a seguito delle restrizioni alla socialità e alle attività del settore horeca imposte con il lockdown nazionale e le successive misure di contenimento della pandemia. Stabili e con un lieve rialzo anche le vendite nella gdo che confermano la costanza di acquisto nel canale. Le dinamiche di mercato del gelato confezionato sono ancora più chiare analizzando nel dettaglio l’andamento di alcune tipologie chiave. Nell’out of home hanno fatto la parte del leone lo sfuso (+37,4%), le specialità da tavola in confezione singola (+28,5%) e gelati da passeggio in confezioni singole (11,3%).

Nel canale retail si conferma l’andamento positivo del segmento trainate dei multipack (+4,1%), la buona ripresa di vaschette e secchielli (+1,6%). I numeri del gelato confezionato in Italia. A completare il quadro positivo per l’anno 2022 i dati di produzione a livello nazionale si attestano sulle 177.560 t. per un valore di 1.867 milioni di euro, con un +10,3% rispetto all’anno precedente, per un consumo pro-capite 2,18 kg.

Ottimo anche l’export che registra un volume di 89.906 t. per un valore di 357 milioni di euro con una crescita del 14,6% rispetto al 2021. I dati sull’export testimoniamo il grande successo dei gelati italiani e confermano che l’Italia è in Europa e nel Mondo l’unico paese considerato 'patria del gelato'.

“Siamo soddisfatti - dichiara Michelangelo Giampietro, presidente Igi - che i dati confermino l’andamento positivo del comparto, ci auguriamo che l’andamento positivo prosegua e si consolidi anche per il 2023, andando a completare il recupero dei volumi di vendita pre-Covid. Non sottovalutiamo, ovviamente, le incognite legate all’andamento dell’economia nazionale, tuttavia confidiamo che gli eventuali fattori di instabilità saranno gestiti e superati senza discostarci dai binari di una ripresa duratura”.