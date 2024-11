Il Black Friday si vola a poco, tariffe aeree più basse del 15%: ecco quali avranno lo sconto più alto

Tariffe aeree in media più basse del 15% durante il Black Friday 2024. Secondo un recente studio di Jetcost, i voli nazionali avranno lo sconto più alto (16,75%), seguiti dai voli europei (15,65%) e dal resto del mondo (12,10%). Durante il Black Friday, spiega Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost, ci sarà una grande concorrenza tra le compagnie aeree per avere le migliori offerte, non solo cercheranno di eguagliare i prezzi l'una dell'altra, ma sicuramente aggiungeranno alcuni servizi extra al prezzo, come la scelta dei posti o del bagaglio da stiva.

Milano tra le mete più gettonate, Parigi domina il fronte europeo

Durante il Black Friday 2024, Milano, Napoli e Roma si sono confermate le destinazioni nazionali più gettonate, seguite dalle affascinanti città siciliane di Catania e Palermo. Sul fronte europeo, Parigi e Londra hanno dominato le ricerche, mentre Barcellona e Amsterdam hanno attirato viaggiatori grazie al loro mix di cultura e vivacità. Tra le mete extraeuropee, Sharm El Sheikh ha conquistato il primo posto, seguita da Istanbul e New York, che continuano a esercitare un fascino irresistibile su chi cerca avventure oltreoceano. Dubai e Marrakech si sono distinte per chi desidera un'esperienza tra lusso e tradizione.

Ma occhio al monitoraggio dei prezzi..

E' fondamentale, spiega Ciarmoli, utilizzare comparatori di prezzi durante la settimana del Black Friday, soprattutto se forniscono un monitoraggio dei prezzi che ci notifica se il prezzo di una rotta specifica cambia. Inoltre, se siamo flessibili, è consigliabile considerare destinazioni alternative, i cui prezzi possono essere molto migliori rispetto a quelli tipici più turistici e non aspettare l'ultimo minuto poiché le offerte del Black Friday sono solitamente limitate. In questo modo, conclude, è possibile ottimizzare le chance offerte da tariffe aeree in media più basse del 15%.