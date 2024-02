Lines è tra i brand scelti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la mostra 'Identitalia', l’esposizione dedicata ai marchi storici italiani promossa dal Ministero per celebrare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si terrà dal 13 febbraio al 6 aprile a Roma negli spazi di Palazzo Piacentini. Tra le mascotte in mostra figurerà anche Pippo, l’iconico ippopotamo blu ideato da Armando Testa per Lines, che negli anni ’60 è entrato nelle case degli italiani tramite le simpatiche gag andate in onda durante il Carosello e gli spot televisivi.

Quella di Lines, marchio di Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti e della cura della persona, è una storia caratterizzata da innovazione e cambiamenti che si sono riflettuti non solo nell’innovazione di prodotto ma anche nel linguaggio di comunicazione contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere. Un racconto che parte dal 1963 quando Fater, azienda fondata nel 1958 dalla famiglia Angelini e dal 1992 in joint venture paritetica con Procter & Gamble, lancia sul mercato italiano i primi pannolini a marchio Lines. Nel 1965, inoltre, opera da apripista in un settore completamente nuovo, sviluppando i primi assorbenti femminili: l’evoluzione fino ad oggi vede sempre il brand al fianco delle donne nella propria quotidianità.

“Siamo davvero felici di essere qui per rappresentare con Lines una delle eccellenze dei marchi del Made in Italy. Lines è un brand speciale perché la sua storia si intreccia con il percorso di evoluzione della donna nella nostra Società. Il successo di Lines si fonda su un impegno costante nell’innovare sia le tecnologie dei nostri prodotti che la comunicazione e la relazione con le nostre consumatrici. È una promessa che rinnoviamo ogni giorno, con l’obiettivo di realizzare il nostro Brand Purpose, il nostro Perché, che è quello di contribuire a creare una Società più inclusiva ed aperta”, ha commentato Antonio Fazzari, General Manager di Fater.

“Fin dalla sua nascita nei primi anni ’60 – ha commentato Sergio Marullo di Condojanni CEO di Angelini Industries - con l’introduzione in Italia da parte di Igino Angelini di prodotti assorbenti usa-e-getta, Lines è stata pioniere dell’innovazione, un’attitudine che caratterizza ancora oggi il brand e che si concretizza anche in termini di impegno sociale nella costruzione di un mondo libero da stereotipi e discriminazioni di genere.”

“L'empowerment delle donne sta abbattendo stereotipi e tabù storici, come, appunto, parlare liberamente delle mestruazioni", ha commentato Fama Francisco, CEO di Baby, Feminine e Family Care presso Procter & Gamble. "Lines è sempre stata una portavoce di questi valori e come Procter & Gamble siamo orgogliosi di contribuire a questi messaggi."

Dalle irriverenti pubblicità degli assorbenti degli anni ’60 e ’70 che mostravano donne in bikini per parlare del tabù delle mestruazioni, fino alla campagna odierna che vede protagoniste Matilde Gioli e Giulia Stabile, Lines continua a ispirare le donne a essere libere di esprimersi e credere nelle proprie capacità, per lottare e realizzare i propri sogni. E lo fa anche scendendo in campo con iniziative concrete: dal 2020 Lines collabora con WeWorld ONLUS per combattere la violenza di genere. In particolare, ha contribuito all’apertura degli “Spazio Donna” di Bologna nel 2021 e di Pescara nel 2022, che offrono percorsi gratuiti per promuovere l’empowerment femminile. Per sensibilizzare le nuove generazioni, Lines ha anche lanciato il programma “Domande Scomode @School” rivolto a studenti e docenti, per diffondere la cultura dell’affettività e aiutarli a trovare insieme risposte a quesiti importanti, dal ciclo mestruale e la sessualità, alla gestione dei rapporti affettivi e altri temi delicati di cui spesso è difficile parlare.