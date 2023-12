Il futuro del lavoro: come la tecnologia sta modellando le professioni

In collaborazione con Adecco

L’era nella quale ci troviamo, in futuro, sarà definita di certo quella dell’economia digitale, un’economia che si basa su un uso massiccio della tecnologia digitale diventata, ormai, indispensabile per elaborare, condividere e trasferire informazioni. Le tecnologie che ne sono coinvolte sono molteplici, come le ricadute sul mondo sociale e del lavoro stesso.

La trasformazione digitale, infatti, ha profondamente cambiato il modo di lavorare che si è del tutto modificato portando maggiore produttività, sviluppo e dunque occupazione. Ma come il mondo delle professioni sta evolvendo sotto l’influenza della tecnologia? Le esigenze, come anche le competenze che si ricercano, oggi sono del tutto diverse e Adecco, leader nel mondo del recruitment e delle risorse umane, lo può testimoniare a piene lettere. Vediamo come e quali saranno le professioni del futuro.

Il mondo del lavoro e la tecnologia: cosa cambia

L’evoluzione tecnologica non si ferma e con essa i cambiamenti che insistono sul mondo del lavoro. Quasi la metà delle professioni che conosciamo oggi, tra 5 anni, cambierà secondo i dati emersi durante il Forum sul lavoro del futuro e le nuove competenze organizzato dal Sole 24 Ore. Quello che ne sarà dei mestieri e di molte figure professionali dipenderà proprio dall’evoluzione tecnologica che non andrà di certo a rimpiazzare con delle macchine gli uomini ma richiederà delle figure sempre più specializzate, con nuove skills che siano inclini all’uso del digitale.

Molte professioni si stanno già modificando in chiave tecnologia e altre saranno l’espressione di un’interdisciplinarietà tra settori umanistici, scientifici e prettamente digitali che potranno lavorare in qualsiasi ambito. La contaminazione è la nuova realtà, quella che descriverà il mondo delle professioni del futuro.

Molte di quelle che sono nate nelle start-up presto lavoreranno anche in azienda e nelle organizzazioni più strutturate con largo spazio proprio a quelle legate al digitale. Gli ambiti che maggiormente saranno interessati dal rinnovamento sono ovviamente quello del digitale, seguito da ecosostenibilità, salute e benessere, passando per quello della cultura, della robotica e dell’energia, fino alla mobilità e la logistica.

I lavori del futuro

È inutile dire che il lavoro da remoto, il famoso smart-working, continuerà a espandersi con un’accelerazione che forse non era stata preventivata. Allo stesso modo i lavori verdi saranno i più richiesti con figure specializzate nei settori che permettono di mitigare gli impatti della crisi climatica e trovare nuove strade per vivere in maniera più sostenibile.

Automazione e intelligenza artificiale, inoltre, diventeranno sempre più preponderanti facendo schizzare la richiesta e dunque dando grandi opportunità ai professionisti specializzati in questi campi. Lo stesso vale per domotica e soluzioni IoT che grazie alle proposte dei colossi della tecnologia e del digitale, si stanno facendo strada con le soluzioni degli assistenti vocali e dei dispositivi smart. Da qui un significativo incremento nella richiesta di professionalità ad hoc per questo settore.

Non è tutto: molti lavori, da qui a breve, nasceranno anche dal nulla. Chi oserà e sperimenterà potrà essere premiato. Ovviamente non si tratta di improvvisazione ma di anni di studio, formazione, potenziamento di skill e voglia di proporre qualcosa di innovativo.