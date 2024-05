Il Giubileo spinge i prezzi degli affitti a Roma, si arriva a 2 mila euro al mese

Il Giubileo avrà un effetto propulsivo sui prezzi delle case in affitto a Roma. Lo evidenzia una ricerca di SoloAffitti, il primo gruppo italiano di consulenza, gestione e tutela della rendita immobiliare, che ha raccolto i dati su circa 3.600 contratti di locazione. L’Anno Santo dunque romperà una sorta di equilibrio che si era stabilito nella Città Eterna. Infatti, in un quadro di generalizzato aumento dei canoni di locazione su tutto il territorio nazionale avvenuto negli ultimi 2 anni e mezzo, i canoni della Capitale sono cresciuti in misura percentualmente inferiore rispetto ad altre grandi metropoli. Nel 2023, ad esempio, mentre Milano ha visto un incremento dei canoni del 29% rispetto all’anno precedente, la crescita dei canoni di Roma si è attestata al 13%. Un aumento, dunque, consistente, ma comunque inferiore rispetto a quello registrato nella città meneghina. Questo è dovuto all’effetto dell’Accordo Territoriale per il canone concordato, che su Roma funziona molto bene da anni e che ha fatto da effetto calmiere dei canoni, a differenza di quanto avvenuto a Milano dove, almeno fino a luglio 2023, quando è entrato in vigore il nuovo accordo territoriale, i canoni concordati erano praticamente inutilizzati e i canoni sono quindi aumentati, per effetto del disequilibrio fra una domanda di locazione molto abbondante e un’offerta insufficiente a soddisfare la domanda, senza freni.

Il Giubileo dunque porterà sicuramente un elemento di rottura a Roma su questa dinamica, riducendo l’offerta disponibile per le locazioni di medio-lungo periodo (parte della quale verrà probabilmente dirottata verso la locazione breve) a fronte di una domanda sempre molto alta e, anzi, in crescita. Possiamo quindi prevedere che l’effetto “calmiere” del canone concordato non sarà sufficiente a frenare l’aumento dei canoni che potrebbe arrivare, secondo le nostre previsioni, a percentuali fra il 15% e il 20%.

Nelle zone di pregio (Centro Storico, Prati, Parioli, Flaminio, Pinciano, Trieste) un monolocale arriva a costare 900 euro al mese, un bilocale 1.200, un trilocale 1.400 e un quadrilocale 1.750. In un anno le locazioni hanno visto un importante aumento, rispettivamente del 26%, 24%, 14% e 11%. Nell’area di Monteverde, Aurelio, Monte Mario, Trionfale, quartieri comunque considerati abbastanza esclusivi, un monolocale arriva a costare 800 euro al mese, un bilocale 1.000, un trilocale 1.200 e un quadrilocale 1.500. In un anno le locazioni hanno visto un importante aumento, rispettivamente del 23%, 14%, 13% e 8%. Nei quartieri di Tiburtino, Nomentano, Tuscolano, Eur, Appio, Ostiense, Cassia Tomba di Nerone un monolocale arriva a costare 725 euro al mese, un bilocale 850, un trilocale 1.020 e un quadrilocale 1.300. In un anno le locazioni hanno visto un importante aumento, rispettivamente del 30%, 11%, 10% e 10%.

Infine, al Prenestino, Collatino, Boccea, Tomba di Nerone, Torrino, Infernetto Casalpalocco, Ostia un monolocale arriva a costare 550 euro al mese, un bilocale 700, un trilocale 900 e un quadrilocale 1.000. In un anno le locazioni hanno visto un importante aumento, rispettivamente del 17%, 2%, 9% e 0%.

Calcolando quindi l’incremento in termini economici per ogni zona, nelle zone di pregio (Centro Storico, Prati, Parioli, Flaminio, Pinciano, Trieste) un monolocale arriverà a costare in media 1.060 euro al mese, un bilocale 1.410, un trilocale 1.645 e un quadrilocale e altro 2.060. Nell’area di Monteverde, Aurelio, Monte Mario, Trionfale, un monolocale arriverà a costare in media 940 euro al mese, un bilocale 1.175, un trilocale 1.410 e un quadrilocale e altro 1.765. Nei quartieri di Tiburtino, Nomentano, Tuscolano, Eur, Appio, Ostiense, Cassia Tomba di Nerone un monolocale arriverà a costare in media 855 euro al mese, un bilocale 1.000, un trilocale 1.200 e un quadrilocale e altro 1.530. Infine, al Prenestino, Collatino, Boccea, Tomba di Nerone, Torrino, Infernetto Casalpalocco, Ostia un monolocale arriverà a costare in media 650 euro al mese, un bilocale 825, un trilocale 1.060 e un quadrilocale e altro 1.175.

"Il Giubileo è un grande evento che attirerà nella Capitale, ma non solo, oltre trenta milioni di fedeli. Noi guardiamo a questo e a tutti i grandi eventi con molta attenzione: ci interessa in particolare l’impatto che questa massa di persone ha e avrà sulle dinamiche abitative", sottolinea Silvia Spronelli, presidente e Ad di SoloAffitti. "Infatti, questi eventi speciali comprensibilmente e inevitabilmente influiscono sul prezzo degli affitti brevi che salgono alle stelle per l’intera durata dell’evento stesso, in conseguenza di una richiesta sproposita rispetto alla normalità. Tuttavia, ciò che viene sottovalutato, e che noi abbiamo avuto modo di studiare negli anni, sono le conseguenze a lungo termine sul canone di libero mercato. Per cercare di calmierare questo fenomeno bisognerebbe agire in fase di pianificazione, ricercando un delicato equilibrio tra affitti di medio-lungo termine, brevi e turistici e attività alberghiere. Le grandi città, che ospitano eventi di portata mondiale o flussi turistici importanti, dovrebbero dotarsi sin da subito di cabine di regia dedicate alle locazioni, che permettano di controllare il fenomeno e non subirlo. Questo porterebbe un miglior livello qualitativo dell’offerta sia per i turisti che per i residenti ed eviterebbe di squilibrare il tessuto non solo abitativo, ma anche di esercizi ricettivi e commerciali delle città. Ormai i dati ci dicono che gli effetti che si producono sono di lungo termine: l’offerta e la gestione della locazione sarà l’asset più importante delle città del futuro", conclude.