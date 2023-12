L'archivio storico de Il Messaggero è da ieri accessibile a tutti gli utenti internet attraverso il sito https://archivio.ilmessaggero.it/ e dà accesso alla replica digitale di tutti i numeri del giornale dal 1880 a oggi. L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale consente inoltre la contestualizzazione delle ricerche ed una navigazione più ricca e immersiva. Per effettuare la ricerca basta scrivere una o più parole nella maschera di ricerca dell’home page ed avviare la ricerca che può essere per argomento o percorso tematico, per personaggio, per luogo e per data. La timeline dei risultati consente la navigazione e la selezione dell'anno di maggior rilievo per il tema cercato. Quattro box grafici propongono inoltre argomenti o percorsi tematici correlati all’evento scelto.

Gli abbonati 'Digital+', che hanno cioè accesso all’edizione digitale del quotidiano, al sito ilmessaggero.it e agli altri servizi correlati, possono inoltre consultare la pagina selezionata del giornale utilizzando lo 'sfogliatore' oppure accedere all’articolo digitale disponibile per le edizioni dal 2000 a oggi. E’ inoltre possibile salvare le ricerche effettuate e conservare le pagine trovate. Dall’home page del sito https://archivio.ilmessaggero.it/ è inoltre possibile accedere alla pagina 'Accadde oggi', che presenta gli avvenimenti accaduti nel giorno specifico dal 1880 ad oggi, che hanno trovato spazio nelle pagine del giornale. Ogni evento è accompagnato da un'immagine storica. Anche in questo caso, attraverso la timeline, è possibile navigare tra gli anni e tra gli accadimenti segnalati.

L'archivio online raccoglie le pagine dell'edizione nazionale del giornale a partire dall'1 gennaio 1880, mentre le edizioni locali sono disponibili dall'1 giugno 2000. Attraverso l’archivio online è inoltre possibile accedere alle pagine de 'Il Corriere di Roma', pubblicato a cura della Psychological Warfare Branch (PWB) dal 9 giugno 1944 al 14 gennaio 1945 in sostituzione de Il Messaggero, nonché alle pagine de 'Il Giornale del Mattino', pubblicato dal 17 gennaio 1945 fino al 20 aprile 1946, dopo la chiusura de 'Il Corriere di Roma', dalla Società Anonima Editrice del 'Messaggero' cui il PWB aveva ceduto gli stabilimenti di via del Tritone. Il 21 aprile 1946 (giorno del Natale di Roma) il quotidiano capitolino riprende la sua attività regolare con il nome di 'Il Messaggero di Roma che mantiene fino all' 1 dicembre 1989 quando torna a chiamarsi 'Il Messaggero'.