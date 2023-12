Il messaggio del Ministro Urso alla cerimonia degli oscar dell’innovazione – Premio ANGI

Grande successo di pubblico e di contenuti la VI edizione della cerimonia degli Oscar dell’Innovazione – Premio ANGI 2023. Importante e di grande rilievo la presenza delle istitizioni italiane ed europee che hanno preso parte ai lavori nel corso della mattinata dedicata alle eccellenze del made in italy e delle imprese italiane più innovative.

Tra queste di particolare rilievo quella del MIMIT, rappresentata in presenza da Maurizio Montemagno, Direttore Generale Direzione per la politica industriale l’innovazione e le Pmi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In aggiunta a questo, con grande vicinanza e sensibilità ai giovani e all’innovazione, il Ministro Adolfo Urso ha inviato al presidente Ferrieri e all’ANGI un importante messaggio di saluto in cui ha evidenziato quanto segue: “Ringrazio per l'invito il presidente Gabriele Ferrieri e saluto gli intervenuti a questa giornata di festa in cui ANGI dà pubblico riconoscimento a chi ha fatto dell'innovazione il fattore vincente nella sua attività, mi scuso di non poter essere con voi a causa di impegni istituzionali, ma ho desiderio di manifestare il mio grande apprezzamento all'iniziativa in un momento in cui la transizione ecologica e digitale impone a tutti di adottare pratiche e modelli nuovi per rispondere in modo idoneo ai cambiamenti climatici. L'innovazione è indispensabile ad acquisire competitività e voi con i vostri progetti e le vostre iniziative date testimonianze ancora una volta al potenziale straordinario che si trova nelle menti dei giovani imprenditori italiani. Ogni progetto premiato rappresenta un nuovo capitolo nella storia della nostra nazione una storia di visione perseveranza e successo che apre nuove opportunità. Come Ministro delle Imprese e del Made in Italy mi impegno a sostenervi nel vostro percorso anche creando un ambiente favorevole alla crescita imprenditoriale in cui imprese, centri di ricerca, università possano lavorare mettendo a sistema capacità e risorse. Conosco bene il valore dell'ecosistema dell'innovazione e in particolare delle startup. Per questo motivo con la prima legge annuale sulle piccole e medie imprese rinnoveremo lo Startup Act approvato nel 2012. Parimenti stiamo rafforzando il network del trasferimento tecnologico: il ministero è promotore della creazione di una rete di innovazione diffusa a livello territoriale attraverso la costruzione di centri di competenza Europea Digital Innovation Hub e casa delle tecnologie emergenti. Lavoriamo insieme così da rafforzare tanti altri giovani imprenditori che possano seguire il vostro esempio: siete i pionieri di oggi che plasmando il domani offrono uno straordinario contributo al progresso di tutto il paese”.