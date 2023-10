Il riscaldamento domestico inquina, come procede la decarbonizzazione?

Non benissimo, secondo un’analisi realizzata da Elemens per Legambiente e Kyoto Club: nel 2020 il settore ha consumato più energia dell’industria e ha utilizzato principalmente fonti fossili

Riscaldare le nostre case ha un costo. Non solo quello che paghiamo periodicamente con la bolletta, ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale. Secondo dati Eurostat, nel 2021 il settore residenziale ha rappresentato il 28% dei consumi di energia finale, poco meno dei trasporti (31%) e più dell’industria (22%). In pratica, ha contribuito a un quinto delle emissioni complessive di Co2 del settore energia. I consumi sono dovuti per lo più al riscaldamento delle stanze e alla produzione di acqua calda (78% del totale), e ridurli diventa fondamentale, se vogliamo centrare i target europei in materia di decarbonizzazione. Questi temi sono al centro di un’analisi di Elemens per Legambiente e Kyoto Club che indaga su ‘La decarbonizzazione del riscaldamento domestico’, presentata ad Ancona in occasione dell’ultima tappa della campagna 'Caldaie a gas? Pezzi da museo!' nell’ambito del convegno 'Efficientamento energetico - Ottimizzare l’energia per un futuro sostenibile'.

Il riscaldamento residenziale è un problema per l’ambiente

La situazione italiana si caratterizza per tre aspetti:

un parco immobili prevalentemente residenziale: su 14,4 milioni di edifici, circa 12 milioni sono tali (l’84%).

consumi del settore elevati

un fabbisogno energetico coperto principalmente dal gas.

Nello specifico, la maggior parte degli edifici è riscaldata a gas - il 61% secondo i dati Iea (International Energy Agency )– cosa che comporta problemi legati anche alla sicurezza. Ciò si traduce nel fatto che oltre un quinto dei consumi di gas in Italia - circa il 22%, pari a 15 mld di smc su 69 mld di smc di consumo totale di gas naturale - è dovuto al riscaldamento residenziale, un dato secondo solo a ‘Generazione elettrica e calore’.

Insomma, utilizziamo troppe risorse, siamo poco efficienti e il riscaldamento inquina.

Cosa si può fare

Il rapporto Elemens elabora uno scenario a ridotto consumo di gas con obiettivo 2030, ‘Gas Reduction 2030’, con le azioni possibili. La stima tuttavia non è incoraggiante, dato che prevede una riduzione di solo il 37% dei consumi di gas fossile per il riscaldamento domestico rispetto al 2020 (6,1 miliardi di smc in meno). Questo attraverso tre strumenti principali:

l’efficientamento, che contribuisce a una riduzione di 3,7 miliardi smc di energia primaria impiegata (72% di incidenza della riduzione totale dei consumi)

l’installazione delle pompe di calore elettriche al posto di caldaie a gas, con le quali si ottiene una riduzione di 1,6 miliardi smc (18% di incidenza)

il solare termico, che porta a una riduzione di 0,8 miliardi di smc (10% di incidenza).

Le linee d’azione dunque passano obbligatoriamente per la riduzione dei consumi di energia primaria e dell’uso del gas, e, contemporaneamente per l’abbassamento delle emissioni dovute al riscaldamento. Un risultato da realizzare attraverso l’elettrificazione dei consumi, l’utilizzo di fonti green e l’incremento delle rinnovabili termiche: occorre innanzitutto sostituire le caldaie a condensazione con fonti rinnovabili, al fine di migliorare la classe energetica degli edifici e quindi la loro efficienza.

La Direttiva ‘Case Green’

Quello degli impianti termici è un problema di grande complessità e attualità: la ‘Direttiva Europea sulla Prestazione Energetica degli Edifici (Epbd, Energy Performance of Buildings Directive), nota agli italiani come ‘ Direttiva Case Green ’, ha l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica al 2050, come prevede il Green Deal europeo. Per fare ciò, stabilisce che: LINK AD ARTICOLO ESG

entro il 2026 i nuovi edifici di proprietà non pubblica siano a emissioni zero; entro il 2028 gli altri

entro il 2028 tutti gli edifici in cui sia possibile installino tecnologie solari

entro il 2030 gli edifici residenziali raggiungano la classe E, entro il 2027 quelli pubblici.

entro il 2033 gli edifici residenziali raggiungano la classe D, entro il 2030 gli edifici pubblici

dal 2035 siano vietati i sistemi di riscaldamento a combustibili fossili.

Il 12 ottobre un incontro del ‘trilogo’, ovvero tra Parlamento, Commissione europea e Consiglio, ha eliminato dalla direttiva l’obbligo di intervenire sul patrimonio edilizio, stabilendo piuttosto un generale obiettivo di riduzione percentuale dei consumi energetici, da decidersi da parte degli Stati con un piano fino al 2050.

Tuttavia i proprietari italiani non dormono sonni tranquilli: secondo i dati del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (Siape) in base agli Attestati Prestazione Energetica (APE) rilasciati dal 2015 al 2023, sui 4,3 milioni di edifici analizzati il 71% non raggiunge la classe D: in particolare, il 31,5% si trova in classe G e il 23,8% in F.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, davanti alla Commissione Ambiente della Camera e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, ha così commentato: "I temi particolarmente controversi nell’ambito dei triloghi investono, in primis, il timing del raggiungimento dei target. Sul punto, occorre individuare un percorso di azioni realistiche, concrete e realizzabili. Secondo aspetto: occorre definire un quadro preciso di finanziamenti ed incentivi a livello europeo. Altro tema controverso riguarda l’omogeneità degli Attestati di prestazione per determinare il contingente di edifici sul quale intervenire. Non vogliamo che per difformità di classi o valutazioni ci possa essere un vantaggio o una penalizzazione nel punto di partenza per gli Stati membri. Occorrono parametri omogenei per la fotografia iniziale del parco immobiliare".

Le proposte Legambiente e Kyoto Club

Le misure messe in campo finora, dall’Ecobonus al Superbonus, sono state molto dispendiose (in particolare il Superbonus, per il quale si parla di 80 mld a carico della collettività), ma hanno prodotto risultati molto piccoli in termini di decarbonizzazione. Inoltre hanno incentivato il passaggio principalmente a caldaie a condensazione, con la beffa che tra pochi anni saranno di nuovo da cambiare dato che il Piano REPowerEU prevede per le caldaie a gas il divieto di vendita dal 2029 e un progressivo abbandono dal 2025.

Considerando tutto ciò, a livello politico-istituzionale, affermano Legambiente e Kyoto Club, l’Italia dovrebbe innanzitutto rivedere al rialzo gli obiettivi minimi di risparmio dei consumi fissati dalla Direttiva europea Eed, appena entrata in vigore (a settembre), in modo da raggiungere:

il 2% di riduzione annuo dei consumi nel 2024-2025 (+0,7% rispetto all’1,3% previsto dalla Eed)

il 3% nel 2026-2027 (il doppio di quanto stabilito dalla Eed, pari ad 1,5%)

il 4,5% nel 2028-2030 (+2,6% rispetto alla Eed, che prevede 1,9%).

Inoltre, dovrebbe attuare delle misure strutturali:

eliminare dal 2024 gli incentivi alle fonti fossili, come le caldaie a gas a condensazione

migliorare gli strumenti di monitoraggio delle risorse impiegate e dei risultati in termini di risparmio energetico e decarbonizzazione

introdurre un sistema di detrazioni premiante e proporzionale ai risultati ottenuti, modificando quello attuale

reintrodurre la cessione del credito per tutti gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche

vietare dal 2025 l’installazione di tecnologie che impiegano fonti fossili

introdurre un Fondo dedicato alle famiglie a medio e basso reddito per la copertura dei costi esclusi dal sistema incentivante.

Dichiara Katiuscia Eroe, responsabile Energia Legambiente: “L’obiettivo a cui guardare è l’elettrificazione dei consumi termici del settore residenziale e il raggiungimento della totale decarbonizzazione del settore energetico elettrico entro il 2035. Per questo è fondamentale arrivare al 2030 riducendo i consumi del gas fossile e climalterante almeno del 50%. Elemento che rappresenta da sempre e ancora di più in questi ultimi anni, una fortissima criticità per famiglie e aziende”.

“Continuare a incentivare il gas invece - conclude Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club, oltre ad essere un controsenso climatico, rischia di farci perdere una grande occasione di modernizzazione e di competitività nella globalizzazione”.