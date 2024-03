Il sogno americano; la storia di Lukas Foiani trasferitosi a Miami alla ricerca del successo!

In collaborazione con AFS Living LLC

La straordinaria vita di Lukas Foiani, un imprenditore italo-americano, ha avuto inizio a Washington, ma è cresciuto a Milano. Gran parte della sua vita è trascorsa a Miami, dove ha ottenuto successo come imprenditore e ha fondato la propria azienda.

Appena ventenne, Lukas si e’ trasferito a Miami dopo gli studi presso l'Università IULM di Milano e dopo aver lavorato nei locali della movida milanese. Nel 2014, ha iniziato a lavorare nel settore dell’organizzazione di eventi, stringendo conoscenze che successivamente avrebbero arricchito il suo network.

Secondo il giovane imprenditore, negli Stati Uniti la tassazione è minore e le procedure sono diverse rispetto all'Italia, dove la burocrazia e le normative del mercato del lavoro rendono difficile operare. Nonostante l'impatto della pandemia, Lukas non ha abbandonato i suoi progetti e obiettivi. Ha deciso di diventare agente immobiliare, collaborando con un altro broker italiano molto noto a Miami, l'AFSLIVING. Nel frattempo, Lukas ha anche intrapreso la carriera di venture capitalist, effettuando investimenti che si sono rivelati di successo. Tra questi, OTH (on the house), una piattaforma per influencer utilizzata in molte grandi città americane, Xpoint, un'azienda leader nei servizi di geolocalizzazione, e il suo preferito, Ripoli, un marchio di gelato italiano importato in America che ha co-fondato nel 2021.

Quando gli è stato chiesto come si vede tra 5 anni, Lukas ha risposto: "Sicuramente entro 5 anni, mi aspetto di creare una società di asset management con la quale consolidare gli investimenti effettuati nel corso degli anni e offrire nuove opportunità al passo con i tempi. Prevedo una grande espansione nei settori dell'IA, blockchain e immobiliare".

Le sfide più grandi che ha dovuto affrontare nella sua carriera imprenditoriale includono la ricerca di finanziamenti e la presentazione di offerte per progetti competitivi. Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Lukas ha molte passioni nella vita, tra cui lo sport, la musica e viaggiare.

L'Italia di oggi, spiega Lukas, offre molteplici opportunità imprenditoriali rispetto all'economia chiusa del passato. Milano è la città italiana con il maggior respiro internazionale e maggiori opportunità per gli stranieri. La gente è curiosa di scoprire nuovi posti e gusti, e prevale il fenomeno della Fomo ("Fear of Missing Out").

Lukas ha un punto di vista ottimistico sul sogno americano. Certo, ci sono molte storie di successo di persone che hanno raggiunto grandi traguardi negli Stati Uniti grazie a duro lavoro e sacrificio, ma è anche importante considerare che ci sono sfide e disparità che possono rendere più difficile per alcune persone realizzare questo sogno.

Sembra anche che Lukas stia vivendo un periodo felice e promettente nella sua vita sentimentale, avendo trovato compagnia e sostegno nella modella Carolina Viveros. Che la loro relazione continui a portare gioia, soddisfazione e successo a entrambi.