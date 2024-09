illycaffè ha curato ogni minimo dettaglio per l’evento esclusivo organizzato per celebrare il secondo anniversario del suo flagship store illy Monte Napoleone, riaperto due anni fa dopo il progetto di restyling firmato dallo studio ACPV ARCHITECTS. Nell’incantevole location in ha sede, gli ospiti hanno vissuto in prima persona l’universo illy, in un percorso immersivo che li ha piacevolmente intrattenuti durante la serata.