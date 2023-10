Ilta, Marchelli: “Premio riconosce nostro duro ma appagante lavoro”

“È la prima volta che riceviamo questo premio ed è bello perchè premia il nostro lavoro che, per quando appagante, è molto duro e faticoso. Noi facciamo tutto quel che riguarda il sottogancio, ovvero sistemi di sollevamento in poliestere e acciaio per quasi tutti i giganti del sollevamento e della movimentazione presenti al Gis”. Così Paolo Marchelli, amministratore di Clacson Italia, dopo aver ritirato il premio Ilta (Italian Lifting and Transportation Awards) in occasione della seconda delle tre giornate della nona edizione del Gis, la kermesse organizzata da Mediapoint & Exhibitions che riunisce a Piacenza Expo tutte le novità del settore del sollevamento e dei trasporti eccezionali.