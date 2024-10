Immediapress/Alibaba.com presenta pagamenti integrati e tracciabilità real time degli ordini: un nuovo standard di eccellenza per il commercio online B2B dei merchant europei

Alibaba.com, una delle principali piattaforme globali di e-commerce B2B e parte del gruppo Alibaba International Digital Commerce, annuncia una serie di innovazioni rilevanti che sono ora attive per i merchant europei.

Da oggi è infatti possibile effettuare il pagamento direttamente sulla piattaforma, in modalità integrata, grazie a uno dei tanti canali attivati (fra cui Visa, Mastercard, Apple Pay, ecc.). Dopo l'ordine, Alibaba.com elabora il pagamento trattenendo i fondi in modo sicuro fino alla consegna effettiva dei prodotti. Ciò garantisce la ricezione tempestiva dei pagamenti e riduce significativamente il rischio di insolvenze e ritardi.

Lo status degli ordini potrà inoltre essere facilmente monitorato in real time, da venditori e acquirenti, direttamente sulla piattaforma con una maggiore garanzia di evidenza su tempistiche e trasparenza del processo.

Questi due servizi sono compresi in Trade Assurance, un nuovo portfolio di servizi per la prima volta disponibile ai merchant italiani e in Francia, Germania e Spagna, che va nella direzione di fornire supporto a oltre 4,4 milioni (fonte PoliMI) di imprese attive in Italia per incrementare le loro opportunità di business internazionale.

Oltre ai pagamenti integrati e alla tracciabilità in tempo reale, Trade Assurance include supporto per la risoluzione delle controversie e un sistema di gestione del rischio, che consente ai venditori di esaminare informazioni (anonimizzate) sulle attività recenti degli acquirenti e sulla loro presenza sulla piattaforma, aiutandoli a prendere decisioni informate su come procedere con un ordine.

Alibaba.com fornisce, infatti, un supporto dedicato per risolvere rapidamente eventuali problemi, garantendo i più alti standard di qualità di prodotti e servizi, e facilitando la risoluzione delle controversie, offrendo serenità sia agli acquirenti sia ai venditori.

"Con l'introduzione del sistema Trade Assurance, garantiamo ai nostri partner un processo di vendita sicuro e conforme alle normative internazionali. Questo rappresenta l'ultimo tassello per ottimizzare il flusso di vendita su Alibaba.com, e siamo orgogliosi di aver partecipato alla fase di anteprima di questo strumento in Italia, collaborando in particolare con Bauli S.p.A. e ottenendo già riscontri positivi sugli ordini del nostro store. Per l'azienda leader nei prodotti da forno, prevediamo che Trade Assurance contribuirà in modo significativo ad aumentare la visibilità sulla piattaforma, oltre a migliorare la fluidità e l'affidabilità delle transazioni online. Così, consolidiamo la fiducia dei compratori a livello globale e supportiamo il successo delle eccellenze italiane sui mercati internazionali," ha detto Francesco Tamburrino, General Manager di Rosso Fine Food.

"L'obiettivo di Alibaba.com è quello di supportare tutte le PMI italiane a crescere grazie alla leva dell'export, alle potenzialità della nostra piattaforma tecnologica e ai professionisti che lavorano fianco a fianco con le imprese del Paese. Oggi con Trade Assurance facciamo un passo in più proponendo una soluzione affidabile e sicura in tutti i passaggi della transazione. Tutte le imprese italiane, anche quelle più piccole, hanno la possibilità di intercettare opportunità inimmaginabili senza la transizione digitale: Trade Assurance rafforza il nostro impegno per un commercio digitale innovativo e sicuro a favore di qualsiasi tipologia di azienda del nostro territorio", ha commentato Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com.

Trade Assurance non prevede un costo di attivazione aggiuntivo[2] per tutti i venditori della piattaforma: sia quelli già attivi sia coloro che sceglieranno di fare business con Alibaba.com.

Il portfolio di nuovi servizi è l'ultima di una serie di upgrade in cui Alibaba.com ha investito negli ultimi mesi per semplificare il commercio internazionale, rendendolo più accessibile e inclusivo per le PMI esportatrici in Europa e nel mondo.

Per ulteriori informazioni su Trade Assurance è possibile consultare il seguente link: https://seller.alibaba.com/eu/it/trade-assurance

[1]Digital e Green: le PMI e il Paese verso la Twin Transition – PoliMI (https://blog.osservatori.net/pmi-significato-numeri-innovazione ) [2]Potrebbero essere applicate commissioni di transazione e di servizio.

Alibaba.comFondata nel 1999, Alibaba.com è una piattaforma leader per l'e-commerce business-to-business (B2B) globale che serve buyer e fornitori provenienti da oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Alibaba.com è impegnata nell'offerta di servizi che coprono tutti gli aspetti dell'e-commerce, tra cui: fornire alle aziende strumenti che permettono di raggiungere un pubblico globale per i loro prodotti e supportare i buyer a scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

