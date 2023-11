Immediapress/Bravo Savings Network continua la traiettoria di crescita con l’acquisizione di CheBuoni S.r.l.

● L’operazione appena conclusa finalizza l’acquisizione al 100% di CheBuoni S.r.l., operatore primario nel campo della generazione di lead online

● L’acquisizione segna un’espansione orizzontale, che pemettera’ al gruppo di ampliare la propria offerta nell’ambito del marketing digitale

Bravo Savings Network, azienda fiorentina specializzata in digital couponing e affiliate marketing - accelera la crescita con l’acquisizione al 100% di CheBuoni S.r.l., azienda italiana leader nel campo della generazione di lead online.

L'acquisizione arricchisce significativamente il portfolio di Bravo Savings Network, gia’ presente in 13 mercati con siti proprietari, permettendo l'integrazione di un sofisticato know-how in termini di lead generation e di un ampio database di utenti, estendendo così la propria offerta e rafforzando la posizione di spicco nel marketing digitale.

CheBuoni S.r.l., con sede a Bolzano, fornisce servizi innovativi ad alto valore tecnologico di marketing, promozione e pubblicità, realizzati mediante lo sviluppo continuo di strumenti di comunicazione multimediali, veicolati attraverso internet, e di algoritmi innovativi. La società si occupa inoltre della creazione e gestione di siti internet, portali e server, della programmazione di software e applicazioni, dell’acquisizione e vendita di dati di utenti (propri o terzi social network con consenso), oltre che della distribuzione di buoni acquisto e buoni sconto per prodotti commerciali e di fornire servizi pubblicitari on-line relativi a buoni sconto e promozioni commerciali.

Unendosi a Bravo Savings Network, Chebuoni S.r.l. porta con sé un know-how strategico nella lead generation e un vasto database di utenti proprietario.

La continua crescita del gruppo fiorentino, uno dei principali player internazionali nell’ambito affiliate e couponing ma anche leader in Italia con il marchio bravosconto.it, è stata in parte facilitata dall’ingresso lo scorso anno nel capitale sociale di Bravo Savings Network del fondo lussemburghese Xenon Private Equity Small Cap (XSCF), che è diventato un solido partner finanziario con grande esperienza di M&A.

Con un EBITDA che si aggira intorno al 30% rispetto al fatturato , Bravo Savings Network si colloca fra i publisher di coupon di successo e fra i top player internazionali. Adesso l’obiettivo principale è quello di ampliare l’offerta verticale del gruppo nel mondo affiliate, e di raddoppiare i risultati d’esercizio nei prossimi 3 anni. Questo avverrà attraverso la crescita del core business di Bravo Savings Network, ma anche attraverso ulteriori acquisizioni strategiche che permetteranno al gruppo di aumentare la base di offerta per i propri clienti.

"Questa acquisizione rappresenta un traguardo significativo per la nostra espansione strategica," afferma Marco Farnararo, CEO e co-founder di WeBravo S.r.l. "Incorporando CheBuoni e il suo impressionante database utenti, potenziamo la nostra offerta ai partner commerciali, mantenendo la nostra promessa di crescita e innovazione costante", aggiunge Marco.

La crescita del personale è un altro aspetto chiave: "Sfiorando oggi i 100 dipendenti abbiamo piani per ulteriori assunzioni, ci stiamo preparando per una nuova era di successi. L'acquisizione non comporterà licenziamenti, ma anzi, l'apertura verso nuove opportunità professionali per il personale di entrambe le aziende.”

Claudio Veratti, CEO e co-founder di WeBravo S.r.l., ha condiviso la sua visione sull'impatto a lungo termine dell'acquisizione: "Abbiamo sempre mirato all'eccellenza e all'innovazione. Con CheBuoni, non solo espandiamo il nostro business, ma definiamo nuovi standard di qualità e efficienza nel servizio ai nostri clienti."

Michele Legnaioli, co-founder di WeBravo S.r.l., ha sottolineato l'importanza di questa mossa per il futuro dell'azienda: "Non si tratta solo di accrescere la nostra presenza geografica, ma di approfondire le nostre competenze nel settore del marketing digitale, aprendo nuove strade e creando sinergie precedentemente inesplorate."

“Abbiamo in mente grandi progetti per il futuro, vogliamo creare un modello d’impresa nuovo e innovativo per l’intero mercato”.

Il successo dell’operazione che ha segnato la prima acquisizione strategica di Bravo Savings Network e’ stato facilitato da Kt&Partners come advisor finanziario, Altman Solon per la due diligence di business e Ernst & Young per la parte tax and legal.

Quella di Bravo Savings Network è una storia di successo tutta italiana, creata da zero da imprenditori giovani. Nasce nel 2015 con l’idea di portare in Italia, e successivamente in Europa, la miglior offerta online di codici sconto e promozioni. Bravo Savings Network, attraverso partnership internazionali con migliaia di brand famosi - tra i quali Nike, Expedia, Adidas, Sephora, inizia a portare in Italia e successivamente in altri mercati internazionali, un portale interamente dedicato al risparmio.

Dopo il consolidamento del HQ a Firenze e in seguito ad una forte crescita in Italia, Bravo Savings Network lancia siti proprietari in vari mercati europei quali Francia, Germania, UK, gli USA, Spagna, Polonia, Austria, Belgio ed Olanda. Nel 2021 Bravo Savings Network apre anche la seconda sede fisica, questa volta negli USA al fine di raggiungere una maggiore penetrazione del mercato americano. Nel 2022 arriva l’espansione in Messico, Svizzera e Austria.

About Bravo Savings Network

Bravo Savings Network, società internazionale specializzata in Affiliate Marketing e nata nel 2015 con l'intento di aiutare i consumatori a risparmiare sui propri acquisti, e a promuovere le migliori offerte disponibili online. Al passo con la rapida crescita dello shopping online, l'azienda è attualmente attiva in 10 diversi paesi in Europa, oltre che negli Stati Uniti, Canada e Messico. Bravo Savings Network ha ideato una piattaforma user-friendly utilizzando le tecniche di marketing di ultima generazione, con l'aiuto di un team con una vasta esperienza nel campo delle offerte.

